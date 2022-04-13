Yeni model spor liselerinden biri Kula’ya

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa programında yaptıkları görüşmede, Bakan Kasapoğlu’nun ülke genelinde yapılacak olan yeni model 20 spor lisesinden birinin memleketi Kula’ya yapılacağını müjdelediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü" töreninde, 20 kente yeni model spor lisesi kazandırılacağını açıklamıştı. Bakan Kasapoğlu, bugün memleketi Manisa’da düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4. Etap programının ardından Manisa ve Kula protokolüyle de kısa bir görüşme yaptı. Bakan Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile yaptığı görüşmede, yeni model spor liselerinden bir tanesinin memleketi Kula’ya kazandırılacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu’nun memleketi Kula’ya hizmet yağdırdığını ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Ege Bölgesi’nin en büyüğü olmaya aday ’Gençlik Kampı’ ve en donanımlı spor kompleksinin ardından Kula’ya yeni bir spor lisesi kazandırmaya hazırlandıklarını ifade etti. Manisa’daki 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4. Etap programının ardından Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri ile birlikte Bakan Kasapoğlu ile bir görüşme yaptıklarını dile getiren Başkan Palabıyık, Bakan Kasapoğlu’nun ülke genelinde sadece 20 kente yapılacak olan spor liselerinden bir tanesini memleketi Kula’ya kazandıracağını söylediğini açıkladı. Kula’yı spor kenti yapmayı hedefleyen Bakan Kasapoğlu’na Kulalılar adına teşekkür eden Başkan Palabıyık, spor lisesinin de kente hayırlı olmasını temenni etti.