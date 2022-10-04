Yeni Harmandalı çok amaçlı salona kavuşacak

Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 22 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Başkan Çelik, Yeni Harmandalı Mahallesi’ne yapılacak Çok Amaçlı Salon Projesi’nin ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu dün gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste 22 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin başında belediyenin çalışma ve projelerindeki son durum hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyelerine bilgi verdi.

Üreticilere yönelik hizmetler

Üreticilere yönelik hizmetlerinde bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak üreticilerimiz için hayata geçirdiğimiz hizmetlerimize bu yıl bir ilki de gerçekleştirerek, bir yenisini daha ekledik. Atıl durumdaki 50 dönümlük bir hazine arazisini önce büyük gayretlerle tarıma elverişli hale getirerek, buraya silajlık mısır ekimi yaptık. Ağustos ayında da hasat ettiğimiz mısırları, takribi 400 kiloluk balyalar halinde hazırladık. Düzenlediğimiz tören ile de 1-30 büyükbaş hayvanı olan 230 üreticimize, 348 balya yem desteğinde bulunduk. Üreticilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek yıl da Veziroğlu Mahallemizdeki 250 dönümlük kendi arazimizde yonca üretimi yapmayı planlıyoruz. İnşallah silajlık mısıra ilave olarak yonca üretimi de yapıp çiftçilerimize dağıtacağız. 320 dönüm tarım arazisi olan ilçemizde üreticilerimiz için bir diğer hizmetimiz olan ova yolu düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Çiftçilerimiz bağlarına, bahçelerine daha rahat gidebilsin diye ova yollarında 4500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz bakım yaptık. Geçen yıl itibariyle hizmetin kalitesini bir tık daha artırdık. Ova yollarının çok kullanılan bölgelerinde soğuk asfalt çalışmasına başladık. Geçtiğimiz yıl 105 kilometre yolu asfaltla buluştururken; bu yıl ki çalışmalarımızda da 52 kilometreye ulaştık. Geçtiğimiz günlerde 13 mahallemizin muhtarı bizleri ziyaret ederek, bu hizmetimiz için teşekkür ettiler, bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ziyaretleri için muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Devam eden projelerde son durum

Çalışmaları devam eden projelerle ilgili de konuşan Başkan Çelik, "5 mahallemizi kapsayan, kentsel dönüşüm projemizin ilk etabı için TOKİ Başkanlığımızın 13 Ekim’de ihale yapmasını bekliyoruz. İhale takviminin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına da start vereceğiz. Yarhasanlar Mahallesi’ndeki millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’mizin yapım çalışmaları ile Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi’nin restorasyon çalışmaları takvimine uygun şekilde devam ediyor. Çavuşoğlu Mahallemizde toplam 270 metrekarelik inşaat alanında, 220 metrekaresi Çok Amaçlı Salon ve 50 metrekaresi Muhtarlık ve Doktor Evi olmak üzere kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi projemizin de yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerimizden bilgi aldım. İnşallah bu hizmetimizi de yeni yılın ilk ayında hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Başkan Çelik diğer çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Sanklıuzunçınar Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Düğün Salonu ve Yazlık Düğün Alanı projemizde de sona geldik. Önümüzdeki günlerde de bu projemizi de hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ahmet Bedevi ve Okan Divrik Parkı’nın yürüyüş yollarının düzenlenmesi çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel Mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine, çok amaçlı kullanım alanları yapıyoruz. Projemiz Sarıalan Mahallesi 172 ada 1 parsel, Sarıalan Mahallesi Sarıbeyler mevkii 185 ada 6 parsel ve Gökbel Mahallesi 225 parselde bulunan taşınmazlara çok amaçlı tesisler ve bunlara ait çevre düzenlemeleri işlerini içeriyor. Projemiz Sarıalan’daki parselimizde yaklaşık 6 bin 540 metrekare alanda, Sarıbeyler’deki parselimizde yaklaşık 3 bin 310 metrekare alanda ve Gökbel’deki parselimizde okul bölümü hariç yaklaşık 1.800 metrekare alanda yer almaktadır. Sarıalan ve Sarıbeyler’deki tesislerimiz 165 metrekarelik üzeri kapalı, Gökbel’deki tesisimiz ise 215 metrekarelik üzeri kapalı ve çevre düzenleri giriş ve yürüyüş yolları beton parke olacak şekilde imalatı yapılacaktır. Bu projemizde de ihalemizi yapıp, yer teslimi yaptık. Yapım çalışmaları başladı."

Kaykay ve Paten Parkı hizmete girdi

Belediye’nin kaykay ve paten sporcularının güvenli bir alanda sporlarını yapmaları için hayata geçirdiği Kaykay ve Paten Parkının da tamamlanarak hizmete girdiğini kaydeden Başkan Çelik, "2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz Kaykay ve Paten Parkı projemizde de çalışmalarımızı tamamladık ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Şehzadeler’imize, gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

“Yeni kreş ve gençlik merkezi açılış için gün sayıyor”

Şehzadeler’e kazandırılacak yeni kreş ve gençlik merkeziyle ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, "Fatih Parkı’nda, Sergi Salonunun altında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilen binada da bir gençlik merkezi ve kreş açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Binamızın toplam alanı 588 metrekare olup 278 metrekaresi kreş, 310 metrekaresi gençlik merkezi olarak ayrılmıştır. Kreş bölümünde 3 adet sınıf, yemekhane, mutfak ve uyku odası, lavabolar, bekleme ve oyun salonu, idari bölüm yer alacak. Gençlik merkezi bölümünde dört oda, lavabolar, depo ile tarım atölyesi, stüdyo odası, e spor salonu ve robotik kodlama atölyesi yer alacak. Merkezimizin şu anda ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımını gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayarak burayı da hizmete açacağız." diye konuştu.

Yeni Harmandalı’na çok amaçlı salon

Yeni Harmandalı Mahallesi’ne yapacakları projenin ihalesini yaptıkları bilgisini de paylaşan Başkan Çelik şöyle konuştu: "Yeni Harmandalı Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon Projesi’nin de ihalesini gerçekleştirdik. Projemiz ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi 103 ada 1 parselde yaklaşık 970 metrekare alanda hayata geçirilecek. Salonumuz yaklaşık 220 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Bina haricinde parselin bahçe kısmında 250 metrekarelik kısmı açık düğün ve toplantılara hizmet verecek şekilde saha betonu uygulaması ile kaplanacak. Ayrıca yürüyüş alanları ve araç park yerleri ile birlikte bahçede toplam 470 metrekare alanda yüzey sertleştiricili saha betonu uygulaması yapılacak. Parselin tüm çevresinde betonarme temel hatılları üzerine oturtulacak olan 150 santimetrelik panel çit yer alacak. Açık ve kapalı düğün salonu ile araç girişleri için 2 adet sürgülü giriş kapıları yer alacak. Bahçede mevcut ağaç dokusunu da içine alan yeşil alan / peyzaj düzenlemesi yapılacak."

Eğitim ve öğretim hizmetleri

Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim öğretime yönelik hizmetleri hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çelik, "Kurulduğumuz günden bugüne her zaman eğitim öğretim faaliyetlerinin destekçisi olduk. Yavrularımızın kaliteli ve eşit şartlarda bir eğitim alabilmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Sıfırdan birkaç okul yapılabilecek bir bütçeyi eğitim öğretim desteklemelerimiz için harcadık. Bu hizmetlerimize bu yıl da bir yenisini ekledik. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol gereği ilçemizdeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000 kırtasiye seti ve 500 öğrenciye de yazlık ve kışlık okul forması desteğinde bulunduk. Hediye çeklerini ve kırtasiyelerini öğrencilerimize okul müdürlükleri aracılığıyla dağıtılması için Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay’a teslim ettik. Belediyemizin destekleri ile Celal Bayar Üniversitesi elektrik elektronik ve makine mühendisliği öğrencilerinden oluşan Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST’e yaptıkları Avcı İHA projesi ile katılmışlardı. Öğrenci kardeşlerimiz 1200 başvuru arasından önce 96 takım arasına girerek, finale kaldılar. Yarışmayı ise 38. sırada tamamlayarak bizleri mutlu eden bir derece elde ettiler. Yine aynı şekilde Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri belediyemizin katkıları ile katıldıkları TEKNOFEST finallerinde Engelsiz Ulaşım Teknolojileri alanında Türkiye birincisi ve aynı zamanda En İyi Sunum ödülü aldılar. Öğrenciler Ayşe Nehir Nalbantoğlu ve Taha Arben Vurgun’u, danışman öğretmenleri Sözer Vurgun ve okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz."

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının ikinci oturumunun ise 6 Ekim Perşembe günü saat 17.00’da yapılacağı belirtildi.