Yeni Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Özgan göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde ataması yapılan Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Abdül Rahmet Özgan göreve başladı.

Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü görevini yürütürken Selendi ilçesine tayini çıkan Sait Bozer’in ardından boşalan göreve, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Abdül Rahmet Özgan getirildi. Yeni müdür Özgan, Kula’daki görevine başladı. Aslen Kula’nın Şıhlı Mahallesi doğumlu olan Özgan, uzun yıllardır Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyordu.