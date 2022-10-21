Yeni belediye hizmete binası inşaatı devam ediyor

Akhisar depreminde hasar alan ve yaklaşık 2.5 yıl önce Kırkağaç Belediye Düğün Salonunda ardında da Kavun Otel’de geçici olarak hizmet veren Kırkağaç Belediyesi, yeni hizmet binasına kavuşuyor.

Kırkağaç İlçe Otogarı içerisinde yapımına başlanan Kırkağaç Belediyesi yeni hizmet binası 400 günde tamamlanacak. 53 milyon 300 bin TL + KDV’ye ihale edilen yeni belediye binası 4 katlı olacak. 400 gün sonra tamamlanacak olan yeni belediye binası önünde yine meydan alanı ve içerisinde de Atatürk heykeli ile otopark yer alacak.

Bilindiği gibi daha önceki belediye binası 2020 yılı şubat ayında meydana gelen deprem sonrası kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılmıştı.