YEGEM’de bursluluk sınavı yapılacak

Manisa 1’incisi ve Türkiye 6’ncısı çıkaran Yunusemre Gençlik Merkezi (YEGEM), 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için 10 Nisan Cumartesi günü bursluluk sınavı yapacak. 7. ve 11. sınıflara yönelik yapılacak bursluluk sınavı için kayıtların başladığı açıklandı.

Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversite ile devam etmek isteyen öğrenciler için Yunusemre Gençlik Merkezi (YEGEM)’ni kuran Yunusemre Belediyesi, öğrencileri alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlıyor. Merkez, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı için bursluluk sınavı düzenleyecek. 10 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek sınava 7. ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını Tevfikiye ve Millet Çarşısında bulunan YEGEM’lerde yapacak.