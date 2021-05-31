YEGEM’de 2021-2022 yılı kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi’nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıtlarına başladı.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı için kayıt alacak. Kayıt yaptırmak isteyen 8., 12. sınıf ve mezun öğrenciler, 1 Haziran Salı günü (yarın) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasında hizmet veren Yunusemre Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre’de yaşayan öğrencilerimiz geleceğe emin adımlarla ilerlerken onların yanında olmak bizler için çok önemli. İlçemizde hayata geçirdiğimiz YEGEM ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. YEGEM’in 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için kayıtlarına başladık. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Gelecek nesiller olarak gördüğümüz öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri için desteğimiz sürecek” dedi.

Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen veliler, 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi, Çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilecek.