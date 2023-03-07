YEGEM bursluluk sınavı yapacak

Öğrencileri sınavlara hazırlayan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 25 Mart Cumartesi günü bursluluk sınavı yapacak. 7. ve 11. sınıflara yönelik yapılacak bursluluk sınavı için kayıtların devam ettiği bildirildi.

Öğrencileri iyi bir lise veya üniversiteye hazırlamak amacıyla YEGEM’i kuran Yunusemre Belediyesi, öğrencileri alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlıyor. Merkez, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavı düzenleyecek. 25 Mart Cumartesi günü yapılacak sınava 7. ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Öğrenciler, başvurularını Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında hizmet veren YEGEM’e yapacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavını 25 Mart Cumartesi günü yapacağız. Sınava 7. ve 11. sınıf öğrencileri katılacak. Sınav için başvurular devam ediyor. Öğrencilerimizin sınava olan ilgisi çok fazla. Gelecek nesiller olarak gördüğümüz çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız artarak sürecek" dedi.