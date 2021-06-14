Yunusemre Belediyesi TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocukların yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için düzenlenecek yaz kursları için kayıtlar başladı.

Yunusemre Belediyesi TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaz aylarında çocukların belirlenen kurslardan yararlanmasını sağlayacak. Pandemi kurallarına uygun olarak verilecek olan gitar, ritmik jimnastik, tekvando satranç, karikatür, Kur’an kursu ve Drama alanında kurs almak isteyen 5-13 yaş aralığındaki çocuklar için kayıtlar başladı. Çocuğunu kursa kaydettirmek isteyen veliler, Güzelyurt Mahallesi 5807 Sokak No: 1/P4 adresindeki TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi’ne giderek ya da 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi sahibi olabilecek.