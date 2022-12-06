Yaşlı adam akülü arabasına kavuştu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve geçirdiği kaza sonucu yürüme sıkıntısı yaşayan Niyazi Çıkdık’a akülü arabası düzenlenen törenle teslim edildi.

Kırkağaç Engelliler Derneğinde düzenlenen törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Rıdvan Polat, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Müdürü Tuncay Açıkgöz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ve Hıdırağa Mahalle Muhtarı Gerçek Kırbaş katıldı.

Düzenlenen törenle akülü arabasına kavuşan 65 yaşındaki Niyazi Çıkdık, büyük mutluluk yaşadı. Yaşadığı mutluluğu anlatan Çıkdık, “Karaosmanoğlu Camisi yanında uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapmaktayım. Daha önce 2-3 kez kaza geçirdim. O yüzden yürümekte zorlanıyordum. Herkese çok teşekkür ederim. Allah destek olan herkesten razı olsun” dedi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ise, “Niyazi amcamızın akülü araba talebi olmuştu. Bugün ona aracını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Güle güle kullansın. Bir nebzede olsa yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.