Yaşar Kemal’in adı Saruhanlı’da yaşayacak

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde yeni oluşan bir sokağa, belediye meclisi kararıyla Türk Edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal’in adı verildi.

Saruhanlı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında ilçedeki Serdar Yaralı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Çeşitli konuların görüşülüp oylandığı toplantının birinci gündem maddesinde Kumkuyucak Mahallesinde yeni açılan bir sokağa Yaşar Kemal’in adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Başkan Bilgin, bu konu üzerine yaptığı konuşmada 6 yıl önce vefat eden Edebiyatçı Yazar Yaşar Kemal’i saygı ve rahmetle andığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bırakan, Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in adının ilçemizde yaşayacak olması bizler için büyük bir mutluluk, kendisi saygı ve rahmetle anıyorum"

Gündemin ikinci maddesinde ise ilçedeki Saruhan Mahallesinde yeni açılan sokağa ise, yıllarca bu mahallede ikamet eden ve bir süre önce vefat eden Mustafa Oktay’ın adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yine, Koldere Mahallesinde yeni açılan bir sokağa, bu sokakta ikamet eden vatandaşların talebi üzerine "Ohkan" adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda, gündeme ilişkin diğer konuların görüşülüp oylanmasıyla sona erdi.