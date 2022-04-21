Yaralı halde terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre ilçelerden Turgutlu sınırlarına bırakılan yaralı haldeki sahipsiz hayvanlar, Geçici Hayvan Bakım Evinde tedavi altına alındı.

Çevre ilçelerden Turgutlu sınırlarına terk edilen sahipsiz hayvanlara Turgutlu Belediyesi sahip çıktı. Kurudere Mahallesi İğneci Mevkisinde terk edilmiş halde bulunan köpeklerin yeni kısırlaştırma ameliyatı oldukları, dikişlerinin alınmadığı ve yaralarının henüz iyileşmediği tespit edildi. Ekipler tarafından toplanan hayvanlar, bakım ve tedavileri yapılmak üzere Geçici Hayvan Bakım Evine getirildi.

Başkan Akın’dan çağrı: "Belediyemiz ile iletişime geçin"

Sahipsiz hayvanların yaralı halde bırakılmasına tepki gösteren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın kısırlaştırma ameliyatının ardından iyileşmesine bile müsaade edilmeden çevre ilçelerden Turgutlu’muzun muhtelif yerlerine bırakıldığını üzüntüyle karşıladım. Sahipsiz canlarımızın hayatta kalmalarını bile umursamayan bu kişileri hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Hemşehrilerimizden bu durumun tekrar yaşanmasını önlemek için gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ediyorum. Bu kişileri gördüğünüzde belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz."