Yangın öncesi ve sonrasında fotoğraflarla Turgutlu tarihi anlatılacak

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nin ikinci gününde Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından ‘Yangın Öncesi ve Sonrasında Fotoğraflarla Turgutlu’ başlıklı bir sunum yapılacak. Program 31 Ağustos Salı günü saat 20.30’da Eski Belediye Binası’nda gerçekleşecek.

Yangın Öncesi ve Sonrasında Fotoğraflarla Turgutlu adını taşıyan programda Turgutlu ve bölgenin tarihini temelinden etkileyen, Yunan birliklerinin Türk ordusunun önünden kaçarken ilçede çıkardıkları yangın ekseninde kentteki değişim, Kent Müzesi arşivinden seçilen çok sayıda fotoğraf ve bir video filmi üzerinden izleyicilere aktarılacak. Programda ilk olarak yangın öncesi günlere değinilecek; bunun ardından Yunan işgali günleri ve yangının oluşturduğu tahribat görsel öğelerle aktarılacak. Son kısımda ise yangın ve işgalden kurtuluştan kısa süre sonra Turgutlu’nun küllerinden nasıl doğduğu üzerinde durulacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’muzun yakın tarihine ışık tutan Yangın Öncesi ve Sonrasında Fotoğraflarla Turgutlu programı şenliğimizin önemli etkinliklerinden biri olacak. Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla tarafından gerçekleştirilecek sunumun Turgutlu’muzun dününü ve bugününü anlama konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.