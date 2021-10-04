Yakaköy Mahallesi’ne yeni sondaj kazandırıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Yakaköy mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 5 litre verim elde edilen sondajdan alınan su numunesi laboratuvara gönderildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes ilçesine bağlı Yakaköy mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 5 litre verim elde edilen kuyudan alınan numune, gerekli kontroller yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından yapılacak olan pompa montajı ve terfi hattı bağlantılarının ardından sondaj mahallenin kullanımına sunulacak.

Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan, yeraltı sularının daha da derinlere çekilmesiyle birlikte mahallesinin su sıkıntısı çekmeye başladığını ifade ederek, “Sağ olsun MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize yeni bir sondaj kazandırdı. İnşallah yapılacak olan testler de olumlu sonuçlanırsa sondajımızın bağlantıları da yapılacak. Mahallemiz Gördes’in en büyük mahallelerinden birisi. Buna rağmen bize yetecek miktarda suyumuz çıktı. Mahalle halkım da suyun ne kadar kıymetli olduğunu anladı” dedi.