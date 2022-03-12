Yabancı uyruklulara uyum eğitimi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için ’Sosyal yaşam ve uyum eğitimi’ kursu başladı. 4 gün sürecek kursun sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıgöl’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için ’Sosyal yaşam ve uyum eğitimi’ kursu başladı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda başlayan kurs hakkında bilgi veren Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından bizlere bildirilen vatandaşlarımıza ulaşarak bu kursu almalarını sağlıyoruz. Amacımız yabancı uyruklu vatandaşlarımıza ülkemizde sosyal yaşantılarında kedilerine yarayacak yararlı bilgilerin öğrenmesini sağlamak." dedi.

Sarıgöl’de yaşayan Suriye, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan uyruklu 22 vatandaşa verilecek eğitimin 4 gün süreceği ve eğitimin sonunda sertifika verileceği bildirildi.