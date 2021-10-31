Vestel’in adını bir yılda 11. kez zirveye yazdı

Manisa’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel’in Dağcılık Topluluğu adına İç Anadolu’nun en büyük dağı olan Erciyes’e tırmanan İbrahim Gürlekçi, firmanın bayrağını bir yıl içinde 11’inci kez zirveye taşıdı.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel Şirketler Grubunda mekanik tasarım uzmanı olarak çalışan İbrahim Gürlekçi 3917 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin en büyük 5’inci, İç Anadolu’nun ise en yüksek dağı Erciyes’e Vestel’in desteğiyle tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Erciyes Dağı Tırmanışına Vestel çalışanı Gürlekçi Vestel’i temsilen katılan tek isim oldu. Tırmanışa toplam 34 sporcu katıldı. Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen zirve tırmanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bir yıl içerisinde şirket flamasını 11’inci kez yükseklerde dalgalandıran Gürlekçi, Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür etti.

Gürlekçi daha önce, 4 Ağustos 2020 tarihinde 3574 metre yüksekliğindeki Hakkari Spi Dağı, 5 Ağustos 2020 tarihinde 3487 metre yüksekliğindeki Hakkari Sümbül Dağı, 30 Ağustos 2020 tarihinde 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, 23 Nisan 2021 tarihinde 3917 metre yüksekliğindeki Kayseri Erciyes Dağı, 16 Temmuz 2021 tarihinde 3550 metre yüksekliğindeki Van Artos Dağı, 17 Temmuz 2021 tarihinde 2950 metre yüksekliğindeki Bitlis Nemrut Dağı, 19 Temmuz 2021 tarihinde 4058 metre yüksekliğindeki Bitlis Süphan Dağı, 23 Temmuz 2021 tarihinde 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, 26 Eylül 2021 tarihinde 3080 metre yüksekliğindeki Antalya Kızlarsivrisi Dağı, 17 Ekim 2021 tarihinde 2992 metre yüksekliğindeki Isparta Dedegöl Dağı’na tırmanmıştı.