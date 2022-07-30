Vestel personelinden Lenin Peak Ekspedisyon denemesi

Manisa’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel’in Dağcılık Topluluğu ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, Türkiye’den 12 kişinin katıldığı Kırgızistan’da bulunan 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Lenin Peak ekspedisyonuna katıldı.

Gürlekci 16/30 Temmuz tarihleri arasında katılım sağladığı 7132 metre yüksekliğindeki Lenin Peak tırmanış faaliyetinde 16 Temmuz itibariyle irtifa kazanımı ile Lenin zirve ilerleyişinde 22 Temmuz tarihinde geçirdiği akut dağ hastalığı nedeniyle belirtilen tarihte 4 bin 400 metre yüksekliğindeki kamp 1’de 4 gün istirahat ve ilaç desteği ile kendini toparladı. Rahatsızlığını atlatan Gürlekci 27 Temmuz tarihinde Lenin Peak dağının yanında bulunan ve 5130 metre yüksekliğinde olan Yuhin Dağ tırmanışı başarılı bir şekilde tamamladı.

Gürlekci, Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür ederek, şirket genelinde doğa ve dağcılık sporunu yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. Gürlekci, öncelik olarak 2023 yılında 8 bin 13 metre yüksekliğindeki Shishapangma Dağı ve 6 bin 812 metre yüksekliğindeki Ama Dablam faaliyetine katılarak Türkiye’yi ve Vestel’i temsil etme hedefinde olduğunu kaydetti.