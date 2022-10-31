Vestel personelinden Erciyes Dağı’na ’Cumhuriyet’ tırmanışı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel’de çalışan İbrahim Gürlekci 3917 metre yüksekliğindeki İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’e ’Cumhuriyet’ zirve tırmanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Manisa’da Vestel Şirketler Grubunda mekanik tasarım uzmanı olarak çalışan İbrahim Gürlekci, Vestel’in desteği ile Türkiye’nin 5.büyük zirvesine çıktı. Vestel çalışanı Gürlekci, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türkiye Dağcılık Federasyonun düzenlediği Uluslararası Cumhuriyet zirve tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Gürlekci Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür etti.