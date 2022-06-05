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Vazodan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şahısların taşıdığı vazonun içerisinde gizlenmiş 200 gram meteamfetamin maddesi ele geçirdi.

MANİSA 05.06.2022, 16:14
Vazodan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şahısların taşıdığı vazonun içerisinde gizlenmiş 200 gram meteamfetamin maddesi ele geçirdi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan G.Ö (18), M.E. (17) ve M.C.K. (22) isimli şahısların üzerinden, gri renkli vazo içine saklanmış vaziyette darasız 200.56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler G. Ö. ve M.E. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken, M. C. K. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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