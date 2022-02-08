Vatandaşların mağduriyeti giderilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanmasından önce meclis üyelerine seslenen Başkanvekili Mehmet Palabıyık gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Soma BIS aboneleri mağdur edilmedi"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15-30 Ocak tarihlerinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinde santral kaynaklı yaşanan performans kaybı nedeniyle mağduriyet yaşayan abonelerin faturalarında yüzde 50 oranında indirime gitti. Teklif, Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme alınırken, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık da, yaşanan sorunu ayrıntılarıyla meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ile ilgili santral kaynaklı yaşanan sorunlardan mağdur olan vatandaşlarla ilgili önemli bir teklif gündeme alındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Son günlerde gündemi meşgul eden bazı konular hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bir takım çevreler tarafından Soma ilçemizde Bölgesel Isıtma Sistemi abonesi binlerce vatandaşımızın ısınamadığına, fahiş faturalar ödediğine ve Büyükşehir Belediyemizin konuyla ilgilenmediğine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldı. Öncelikle şunu herkes bilmeli. Biz, Soma Bölgesel Isıtma Sistemini devraldığımızda sadece 236 abonesi vardı. Yaptığımız 45 milyon Avroluk yatırımla bu sayıyı 13 bin 210’a çıkardık. Şuan ilçemizde 1 milyon 427 bin metrekare kapalı alanı ısıtıyoruz. Bu yatırımları neden mi yaptık? Somalı hemşerilerimiz daha ekonomik ısınsın, ilçemizin havası temizlensin diye yaptık” dedi.

"Kömür talebi artınca santrallerin çalışma verimi düştü"

Sezon öncesi santrale resmi talepte bulunduklarını ve böylelikle ilave 1 eşanjör alınarak toplam kurulu gücün 135 Megawat’a yani mevcut abone sayısının iki katını ısıtabilecek güce çıkardıklarını hatırlatan Palabıyık, “Normal şartlar altında ısınma sezonunu 1 Kasım’da açıyor, 30 Nisan’da sonlandırıyorduk. Ancak sert kış koşulları sebebiyle bu sene 20 Ekim 2021 tarihinden itibaren hemşerilerimize sıcak su temin etmeye başladık. Geçtiğimiz ay, doğalgaz iletim hatlarında aksaklıkların yaşandığını ve elektrik enerjisi arzının düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için kömür santralleri de daha yüksek kapasitede çalışmaya başladı. Artan kömür talebiyle birlikte ısı verimi az olan kömürle çalışan santrallerin randımanında düşüş yaşandı. Bu nedenle hatlarımızdaki suyun sıcaklığı da azalınca biz de hatlardaki sıcak suyun miktarını arttırdık. Hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte geçen sene Ocak ayında saatte 1.500 metreküp su hatlarımızda dolaşırken bu sene bu rakam 2.500 metreküpe çıktı” dedi.

"Isınma sorunu yaşayan bina sayısı yüzde 5 civarında"

Sorunların belirli noktalarda yaşandığını da sözlerine ekleyen Başkanvekili Palabıyık, “Isınma sezonu açılmadan önce eşanjörlerimizi ve hatlarımızı temizlememize rağmen, hatlarımızdan daha fazla su geçmesi nedeniyle eşanjörler kısa bir sürede kirlenmiş olup, yaşanan bu kirlilik de ciddi performans kayıplarına ve dolayısıyla sistemde dolaşan suyun istenilen sıcaklığa ulaşamamasına sebebiyet verdi. Bu performans kaybı sadece 15 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasındaki süreçte sıcak su hattının sonunda kalan, nispeten yüksek kotta bulunan ve tesisatı teknik nedenlerle birkaç dirsekle sağlanan evlerde ortaya çıktı. Kısacası, gazetelere boy boy fotoğraf çektirip ‘Binlerce Somalı Isınamıyor’ gibi ifadeler tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Soma’da ısınma noktasında sorun yaşayan bina sayımız yüzde 5 civarındadır. Büyükşehir ekiplerimiz de gece gündüz demeden sahada ve görevlerinin başındadır” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz”

Eşanjör temizliği noktasında Soma Termik Santrali uhdesindeki eşanjörün bir tanesinin 12 saatlik bir çalışmayla temizlenerek sistemdeki su sıcaklığının kısmi olarak arttırıldığını da aktaran Palabıyık, “Buna ek olarak ekiplerimiz, hafta sonları ve gece de çalışarak sorun yaşayan ve arıza kaydı oluşturan binaların tamamına ulaşmış; eşanjör, filtre temizliği, vana kontrolü, parça değişimi gibi müdahalelerle mevcut enerji arzından maksimum yararlanacak hale getirmişlerdir. Bu zaman zarfında yani 15-30 Ocak tarihleri arasında santraldeki ekipmanların performans kaybı nedeni ile mağduriyet yaşayan, tarafımızda kayıtları bulunan ve ekiplerimizin teyit ettiği binaların; Ocak ayı faturalarında yüzde 50 indirim yapılması hususunu da bugün meclisimize getirdik. Bu süreçte ısınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini bugünkü önerimizle gidereceğiz. İnşallah kısa bir zaman zarfında diğer eşanjörlerin de temizliğini yaparak sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Bu tür elimizde olmayan sorunlar karşısında siyaset yapmaya çalışanları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” dedi.

"Elektrik maliyeti 5 kat arttı"

Başkanvekili Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada ayrıca bir noktaya da değinmek istiyorum. Yaşanan bu olumsuzluklar elektrik faturalamıza da yansımıştır. Geçen sene Ocak ayında 332 bin 243 lira elektrik faturası öderken bu sene 1 milyon 644 bin 293 lira ödedik. Elektrik maliyetimiz tam 5 katına yükseldi. Kasım ayında sıcak suya zammın yüksek olduğunu eleştiren siyasilerin maliyetlere de bir göz atmasını isterim. Bu durum tabi ki zam yapacağımız anlamına gelmiyor. Biz, hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu için bugünkü meclisimizde yaptığımız gibi bu maliyetleri karşılamaya hazırız.”