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Vatandaşlardan belediyenin işgaliye mücadelesine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde kaldırım işgallerine yönelik yaptığı çalışmalar, Manisalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir zabıta ekiplerinin çalışmalarını yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar, suiistimal edilen işgaller nedeniyle kaldırımlarda hareket etmekte zorlandıklarını, yapılan düzenlemelerle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

MANİSA 28.03.2022, 15:01
Vatandaşlardan belediyenin işgaliye mücadelesine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde kaldırım işgallerine yönelik yaptığı çalışmalar, Manisalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir zabıta ekiplerinin çalışmalarını yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar, suiistimal edilen işgaller nedeniyle kaldırımlarda hareket etmekte zorlandıklarını, yapılan düzenlemelerle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu 2020/110 sayılı kararı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesi uyarınca kaldırım işgallerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen, görüntü kirliliği oluşturan; ambulans, itfaiye ve polis gibi acil müdahale araçlarının geçişini engelleyen işgallere yönelik çalışmaları, Manisalılar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir zabıta ekiplerinin çalışmalarını yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar, suiistimal edilen işgaller nedeniyle kaldırımlarda hareket etmekte zorlandıklarını, yapılan düzenlemelerle rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini belirten Sezai Aygün, “İşgaliyeye göz yumulduğu zaman, işgaliye biraz daha büyüyor. Belediyelerin bunu önlemesi lazım.” derken, Tülin Hoşgökçe, “Kaldırımlar iyi ama araba park ediyorlar, restoranlar, kahveler falan sürekli dışarıya taştığı için çok zor yürüyoruz. Bence böyle olmamalı. Cezalar daha çok arttırılmalı. Çünkü kaldırımlar bizim için.” diye konuştu.

Kamil Tatlıcılar isimli vatandaş, “Kaldırımlar çok güzel oldu. Suiistimal yapıyorlardı. Eskisi gibi bir sırada yapılıyor olsaydı kimse mağdur olmazdı.” diye konuşurken, Kazım Gürsan, “Kaldırımlara devamlı arabalar konuyor. Evimize giremiyoruz bundan dolayı. Mesela kahveler de sandalye koyuyor, özellikle kadınlar geçemiyor.” dedi.

Aydan Şıktaşlı ise şunları söyledi: “Kahveler kaldırımlara sandalye koyuyor, geçmekte zorlanıyoruz. Arabalar kaldırımlara, engelli yoluna bile park ediyorlar. Olmaması gerekir, günah yani.”

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