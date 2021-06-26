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Valilik Kupası Ataspor’un

Manisa’da düzenlenen Valilik Turnuvası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası finalinde Ataspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

MANİSA 26.06.2021, 15:21
Valilik Kupası Ataspor’un

Manisa’da düzenlenen Valilik Turnuvası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası finalinde Ataspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Ataspor yıldız kızlar finali Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Turnuva boyunca oynadıkları başarılı voleybolla adından söz ettiren iki takımın mücadelesinde gülen taraf Ataspor oldu. Ataspor, 25-21, 25-17 ve 25-21’lik set sonuçları ile karşılaşmayı 3-0 kazandı. Valilik Turnuvası voleybol şampiyonası finalinde rakibine boyun eğen Manisa Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı ikincilikle tamamladı.
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