Vali Karadeniz’in hedefi Spil’i Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirmek
MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ, MANİSA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI ALİ FİLİZKAN’I ZİYARET EDEREK, 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINI KUTLADI. ZİYARETTE MANİSA GAZETECİLER CEMİYETİ ONURSAL BAŞKANI ERTUĞRUL AYTAÇ, MANİSA VALİLİĞİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ NAGİHAN EROĞLU VE MANİSA GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE HAZIR BULUNDU.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladığı günden beri iki kez ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkının Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’ı ziyaret ederek, 24 Temmuz Basın Bayramını Kutladı. Ziyarette Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Manisa’da göreve başladıktan sonra 2 kez Spil Dağı Milli Parkı’na çıktığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Gördüğüm kadarıyla Spil Dağı Manisa halkı ile İzmir halkının mesire alanı haline dönüşmüş. Bu haliyle kalırsa iyi değil. İnsanlar neden Spil Dağı’na çıkmalı. İnsanları Spil Dağı’na çıkartacak ve cezbedecek alanlar oluşturulmalı. Spil Dağı’nda doğal atlar olan yılkı atları var. Bunları her zaman görmek mümkün değil. Onun için bu yılkı atları görebilecek gözlem evleri yapılabilir. Ankara’dan, İstanbul’dan, Malatya’dan insanları orayla çekebilecek alanlar oluşturulmalı” diye konuştu. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da Vali Karadeniz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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