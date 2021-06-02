Vali Karadeniz’den yoğun tempo

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da ziyaretlerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Işık ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney’i makamında ağırlarken, Muradiye OSB Müdürlüğünü, Manisa OSB’deki bir firmayı ve Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

10 binden fazla kişiye istihdam sağlanıyor

Muradiye OSB Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Karadeniz, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyelerinden, faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Yunusemre İlçesinde 304 hektarlık alan üzerinde, 117 sanayi parselinin faaliyette bulunduğu ve 10 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği Muradiye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, Muradiye OSB Yönetim Kurulu faaliyetleri, projeleri ve MUOSB’de faaliyetlerine devam eden firmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Muradiye OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, nazik ziyareti ve destekleri sebebiyle Vali Karadeniz’e teşekkür etti. Vali Karadeniz, Manisa’nın sanayisi ile Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesi olduğunu ve Manisa’da faaliyet gösteren firmaların hem ilimize hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri faaliyetler için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa OSB’deki bir firmaya ziyaret

Vali Karadeniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde otomobil şaftları, direksiyon kolonları ve vites kutusu ile diferansiyel flanşlarının tasarım ve üretimini yapan bir firmayı ziyaret etti. Firmada incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki’den firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Manisa’dan Dünya’nın birçok noktasına, farklı ürün gruplarının ihraç edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Karadeniz, firmaların hem ekonomik hem de istihdam açısından ülkemize önemli katılar sağladığını belirterek, Tiryaki’ye teşekkür ederek, başarılar diledi.

Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası’nı ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ahmet Akçın’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunarak, ayakkabı tasarımı ve üretimine ilişkin bilgi aldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinden ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, Tarım Kredi Kooperatifleri İştiraki TARKİM A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Manisa İl Müdürü Bayram Şevik ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu. Bölge Müdürü Güney’in Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği ziyarette Vali Karadeniz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerimizin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlamak amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek, ziyaretçilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni atanan müdürden Vali Karadeniz’e ziyaret

Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Işık, Müdür Yardımcısı Yaşar Oğuz ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu. Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Karadeniz, İl Müdürü Işık’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.