Vali Karadeniz’den teşekkür ziyaretleri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Manisa’dan deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve kente gelen depremzede vatandaşlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Vali Karadeniz de yardım seferberliği sürecine katkı sağlayan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok şehirde ağır kayıplara sebebiyet veren deprem sonrasında bölgeye yapılan yardımlar ile kente gelen depremzede vatandaşlarınn barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları devam ediyor. Vali Yaşar Karadeniz de depremin ilk gününden bu yana depremin yaralarını sarmak üzere güzel bir iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket eden Manisalılara teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vali Karadeniz, bu çerçevede Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ve S.S. Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek ve yönetim kuruluna ziyarette bulunan Vali Yaşar Karadeniz, yardım faaliyetlerine büyük bir katkı sağlayan OSB yönetiminden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, depremin ilk anından itibaren sağladıkları katkı ve destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Vali Karadeniz daha sonra S.S. Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı İbrahim Pekar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, toplanan yardımların gece gündüz denmeden deprem bölgesine taşınmasına katkı sağlayan Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Karadeniz son olarak Yunusemre ilçesinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksinde kurulan "Depremzede Kayıt Merkezi ve Yardım Toplama Merkezi"ni de ziyaret ederek hayırseverler tarafından merkeze sağlanan yardımların durumuna ilişkin bilgi aldı. Vali Karadeniz, çocuklar için oluşturulan kitap ve oyuncak standında, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitaplarını gönderen çocukların yazmış olduğu notları okudu. Depremin ilk gününden itibaren çocuk, genç ve yaşlı herkesin kendi imkanları ölçüsünde depremzedelere yardımcı olmak için büyük bir emek sarf ettiğini, millet olarak hep birlikte bugünlerin aşılacağını belirtti, yardım gönderen herkese teşekkür etti.