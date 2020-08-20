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Vali Karadeniz’den Sardes antik kentinde inceleme
MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ, SALİHLİ ARTEMİS TAPINAĞI İLE SARDES ANTİK KENTİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. İNCELEMELERDE VALİ KARADENİZ'E VALİ YARDIMCISI H. VOLKAN KÖKSAL, SALİHLİ KAYMAKAM V. ALİ YILMAZ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ İBRAHİM SUDAK EŞLİK ETTİ.
MANİSA 20.08.2020, 15:49
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Artemis Tapınağı ile Sardes antik kentinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Vali Karadeniz’e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Salihli Kaymakam V. Ali Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak eşlik etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak’ın Sardes antik kenti ve Artemis Tapınağı’nın tarihi önemi ve Manisa turizmine katkısı hakkında bilgi verdiği incelemede Vali Karadeniz, “İlimiz tarım ve sanayisi ile önemli bir merkez. Manisa aynı zamanda tarihte birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehir. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması için gerekli hassasiyeti gösterecek bu yöndeki çalışmalara hız vereceğiz." dedi.
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