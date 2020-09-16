Vali Karadeniz’den MTSO’ya teşekkür

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı da teşekkür etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kurum ve kuruluşlara gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Vali Karadeniz bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini ziyaret etti.

Vali Karadeniz’den MTSO’ya ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz’dan bilgi alan Vali Karadeniz, pandemi sürecinde kurumun aldığı tedbirleri de inceledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının alınan tedbirler sayesinde etkisinin azalacağını vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, alınan tedbirler ve gösterilen hassasiyet nedeniyle Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yatırım Ofisini de ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının binasında hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini de ziyaret ederek Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve uzmanlardan il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Karadeniz, ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla kurulan Zafer Kalkınma Ajansının bölgede başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek, Koordinatör Vekili Uyar ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.