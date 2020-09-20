Vali Karadeniz’den eğitim yılı öncesi ‘Kurallara uyalım’ çağrısı
MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK OLAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ANASINIFI VE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAĞINI DİĞER ÖĞRENCİLERİN İSE UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTEREK, “BELİRLENMİŞ KURALLARA UYULMASINDA İDARECİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERİMİZİN AZAMİ GAYRETİ GÖSTERECEKLERİNE İNANCIM TAMDIR.” DEDİ.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 21 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını diğer öğrencilerin ise uzaktan eğitime devam edeceğini belirterek, “Belirlenmiş kurallara uyulmasında idareci, öğretmen ve velilerimizin azami gayreti göstereceklerine inancım tamdır.” dedi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İlköğretim Haftasının başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı. Vali Karadeniz açıklamasında, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ ifadesinin kılavuzluğunda, cennet ülkemizin istikbalini emanet edeceğimiz çocuklarımız için yeni bir eğitim-öğretim yılını daha milletçe karşılamaktayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınına karşı bir mücadele verilmekte bu amaçla eğitim-öğretim hayatında da çeşitli tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz okullarda yüz yüze diğer öğrencilerimiz ise uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edecek. Okullarımızda yüz yüze eğitim-öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır. Belirlenmiş kurallara uyulmasında idareci, öğretmen ve velilerimizin azami gayreti göstereceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimize ve eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum.” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Kasımpaşa
|2
|3
|7. Galatasaray
|1
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Trabzonspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Malatyaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|2
|0
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Gaziantep FK
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Tottenham
|2
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Liverpool
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Burnley
|0
|0
|14. Man City
|0
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Atletico Madrid
|0
|0
|14. Barcelona
|0
|0
|15. Elche
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Levante
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0