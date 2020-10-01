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Vali Karadeniz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ, GÖRDES İLÇESİ KARAYAĞCI MAHALLESİ İLE KAYACIK MAHALLESİ ARASINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK YANGINDAN EVLERİ ZARAR GÖREN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ.

MANİSA 01.10.2020, 18:59
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Vali Karadeniz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi ile Kayacık Mahallesi arasında meydana gelen orman yangını alanında incelemelerde bulunarak yangından evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

29 Eylül günü saat 14.55 sıralarında Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasında meydana gelen yangından etkilenen alanda incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gördes ziyaretinde, yangından evleri zarar gören 2 aileyi ziyaret eden Vali Karadeniz, ailelerin mağduriyetlerinin en kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılarak kendilerine maddi destek sağlanacağını ifade etti.

Gördes yangın alanında incelemelerde bulunan ve yangından evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Gördes Kaymakamlığında yetkililerle yangına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Karadeniz’in başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı ve Gördes Kaymakam V. Hayri Sandıkçı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve yetkililer katıldı.

Yangınla ilgili genel durum değerlendirmesi yapılan toplantıda Vali Yaşar Karadeniz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Ekiplerimiz tarafından yangın söndürme faaliyetleri hızlı bir şekilde başlatılmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Şuan ekiplerimiz soğutma faaliyetlerine devam etmektedir. Yangın sebebiyle zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini de en kısa süre içerisinde gidermek için çalışmalarımızı başlattık” dedi.

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