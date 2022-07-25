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Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi Çağlak Kalesi arkasında meydana gelen orman yangını sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden yangın bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, Çaltıçukur Mahallesinde yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

MANİSA 25.07.2022, 16:42
Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi Çağlak Kalesi arkasında meydana gelen orman yangını sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden yangın bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, Çaltıçukur Mahallesinde yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Vali Karadeniz, orman yangınının söndürülmesi için devletimizin bütün olanaklarının seferber edildiğini, yangına müdahale için 11 helikopter, 8 uçak, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 13 dozer, 29 su tankeri olmak üzere çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibinin yönlendirildiğini ifade etti.

Meydana gelen yangında Çaltıçukur Mahallesinde metruk durumdaki 7 evin ve 1 okulun alevlerden etkilendiğini ifade eden Vali Karadeniz, 40 kişinin yangın sebebiyle tahliye edildiğini; 200 küçükbaş, 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliyesinin yapıldığını belirtti.

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