Vali Karadeniz ve eşi engellilerle piknikte buluştu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, engelli bireyler ve aileleriyle Spil Dağı Milli Parkında düzenlenen piknikte bir araya geldi. Programda gerçekleştirilen etkinlik ve yarışmalarla engelli bireyler ve aileleri gönüllerince vakit geçirdi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, engelli bireyler ve aileleriyle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Spil Dağı Milli Parkında düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Halat çekme yarışması, sandalye kapma yarışması, şarkı yarışması ile ahşap boyama ve batik boyama atölye etkinlikleri ile gönüllerince vakit geçiren engelli bireylerimiz ve aileleri, Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz’e ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Gündüz Bakımevinden hizmet alan 88 engelli birey ve ailesi ile Manisa’da faaliyet gösteren derneklerden 66 engelli birey ve ailesi olmak üzere 144 vatandaşın katıldığı piknikte engelli bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, yapılan etkinliklere katıldı.

Yapılan çalışmalarla engelli bireyler ve ailelerinin her alanda yaşamlarını kolaylaştırmaya önem verdiklerini söyleyen Vali Karadeniz, hem engelli bireylerin hem de ailelerinin doğayla iç içe güzel vakit geçirmeleri amacıyla Spil Dağı Milli Parkında piknik programı gerçekleştirdiklerini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.