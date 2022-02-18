Vali Karadeniz: “Tüm okullarda kamera sistemi kurmamız gerekiyor”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ildeki bazı okullarda sadece kayıt yapan kamera sistemi olduğunu bazı okullardaki kamera sisteminin ise kent güvenlik sistemine entegre olduğunu söyleyerek, tüm okullara kamera sisteminin kurulması ve bu sistemin alarm sistemi ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Manisa’da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okullarda alınan güvenlik tedbirleri uygulamalarının değerlendirildiği ve eğitim öğretimin ikinci döneminde alınacak olan yeni güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Albay İbrahim Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve ilgililer katıldı.

Toplantı Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuma Harekete Geç uygulamalarına ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verilmesi ile başladı.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, toplantının, eğitim öğretimin birinci döneminde alınan kararları ikinci dönem daha kapsamlı bir şekilde değerlendirip hareket etmek amacıyla yapıldığını belirterek, “Konuştuğumuz, kararlaştırdığımız ya da ülke genelinde devlet olarak bizlerden yapılması beklenen hususları birinci elden duymamız bizim için önemli. Sizlerin de bizlere ileteceği hususlar varsa bunları da bire bir sizlerden almak adına böyle bir toplantıyı öngördük. Toplantımıza KADES uygulamasının tanıtımı ile başladık. Çünkü sizler sahadasınız. Manisa’nın her bir mahallesinden öğrenciler vasıtasıyla da tüm evlere ulaşabilecek durumdasınız. Okul müdürlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerimizin dikkati ve bazı bilgileri öğrencilerden alması sayesinde başta aile içi şiddet, cinsel istismar, çocuğa kötü muamele ve buna benzer birçok farklı suçun tespiti yapılabiliyor. Dolayısıyla sizlerin bu konuda dikkati ve hassasiyeti oldukça önemli” dedi.

“Amacımız güvenli bir eğitim”

Amaçlarının ’Çocukların güvenli ve huzurlu bir şekilde yetiştirilmesi ve onların devlete üretken, ahlaklı, iyi bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak’ olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, “Okullarımızda ve çevresinde güvenliği sağlamak hepimizin görevi. Okul güvenliği dediğimizde güvenlik kavramı sadece okulun içi için geçerli değil. Öğrencimizin evinden servise bindiği andan itibaren okula intikali, okulda geçirdiği süre ve tekrar servise binerek evine ulaşıp ailesine teslim edilinceye kadar geçen süreci ifade eder. Özellikle okul idarecilerimizin bu süreçleri birebir takip etmesi gerekiyor. Servis araçlarının da kendi üzerlerine düşen görevi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyetle sürdürmesi gerekiyor. Ama emniyet kemeri takılması konusu ilimizde maalesef önemli bir sorun. Özellikle trafik görevlilerimize şunu ifade ediyorum; eğer emniyet kemerinin takılması konusunda bir sıkıntı varsa uyarı üzerine yine değişiklik olmuyorsa yasal yaptırımı uygulamaktan kesinlikle çekinmeyin. Amacımız kimseye ceza yazmak değil. Amacımız çocuğumuzun güvenli bir şekilde okuldan eve-evden okula ulaşmasını sağlamak. Bunu sağlamak da herkesin görevi” diye konuştu.

“Tüm okullarda kamera sistemi kurmamız gerekiyor”

Okullardaki kamera sistemine de değinen Vali Karadeniz, bazı okullarda sadece kayıt yapan kamera sistemi olduğunu bazı okullardaki kamera sisteminin ise kent güvenlik sistemine entegre olduğunu söyleyerek, Manisa’daki tüm okullara kamera sisteminin kurulması ve bu sistemin alarm sistemi ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu ve bağımlılık konusuna da dikkat çeken Vali Karadeniz, “Uyuşturucu ve bağımlılık konusu maalesef okullarımızla ilişkilendirilerek gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bağımlılık sorunu, şu ana kadar yaptığımız çalışmalar ve bize gelen ihbarlara bakıldığında çoğunlukla okul çağında olan ancak okulu bırakmış gençlerimiz arasında mevcut. Dolayısıyla bizim ne yapıp edip öğrencilerimizin okula devamını sağlamamız lazım. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimiz eğer okuldan kopuyorlar ise belki bir kısmı bağımlılık belki de başka suça karışma şeklinde olumsuzlukların yaşanma ihtimali okula devam eden öğrencilere göre çok daha fazla. Onun için çocuklarımızın okula devamını sağlamak, bu anlamda yaşayabileceklerinin önüne geçmek, bu konuda yapacağımız mücadelenin önemli bir parçası olacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz’in konuşmasının ardından toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve faaliyetleri değerlendirilerek alınacak olan yeni önlemlerin planlaması yapıldı.