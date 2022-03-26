Vali Karadeniz Siyasi Bilimler Kulübü Öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kendisini ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Siyasi Bilimler Kulübü öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Manisa CBÜ Siyasi Bilimler Kulübü Başkanı Asrın Salih Kaya, Başkan Yardımcısı Serra Asena Birol, Genel Sekreter Şeyma Büyükkaya, Sosyal Medya Koordinatörü Beyza Gökkaya’dan oluşan öğrenci heyeti Vali Yaşar Karadeniz’e makamında ziyarette bulunarak mesleğe ilişkin tavsiyeler aldılar.

Öğrencilik yıllarında edebiyata çok meraklı olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, "Öğrencilik yıllarımda edebiyata da çok meraklı bir öğrenciydim. Gazetelerin edebiyatla ilgili yazılarını okurdum. Samsun il düzeyinde yapılan yarışmalarda çeşitli derecelerim de oldu. Samsun Teknik Lisesinde Kültür Edebiyat Kulübü Başkanıydım. Aslında benim faaliyet yoğunluğum buydu ve tıp okumak istiyordum. O dönem tabi hasta hekim ilişkileri şimdiki gibi değil farklıydı. Babam mide kanaması geçirdiğinde ve o dönemin doktor hasta ilişkilerini görünce bu iş bana göre değil dedim ve doktor olmaktan vazgeçtim. Hedefime de İstanbul Edebiyat Fakültesini koydum. Samsun da 9 ay çalışarak bir tiyatro oyunu ortaya çıkardık, bütün liseleri tek tek dolaşıp bilet sattık, bir yer ayarlayarak günde 2 seans olmak üzere 1 hafta boyunca sergiledik. Bu çalışmalarımdan dolayı meslek dersi hocam Nihat Akyıldız bana ‘Sen Kaymakam ol, başarılı olacağına inanıyorum’ dedi ben de hocamın tavsiyesiyle Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdim” dedi.

Öğrencilerin hakkında araştırma yaparken ‘Dul Aylığı’ adıyla ülke geneline yayılan sosyal yardım uygulamasının Vali Karadeniz’in fikri olduğunu öğrendiklerini ve bu duruma hem şaşırdıklarını hem de meslek adına mutlu olduklarını söylemeleri ve bu fikrin nasıl ortaya çıktığı, bütün ülkeye yayılacağını tahmin etmiş miydiniz sorusu üzerine Vali Karadeniz;

“Trabzon Beşikdüzü Kaymakamı iken bir şehit cenazemizde dağ köylerinde yaşayan Şehit babasının törene geldiğinde pantolonunda bir yama olduğunu gördüm. O durum beni çok etkiledi daha sonra da Şehidimizin askere gitmeden önce nişanlısı ile resmi nikâh yaptığını ve düğünü askerlik sonrası yapmayı düşündüklerini öğrendim. Tabi bu şekilde hakları Şehidimizin eşi aldı ama o yamalı kıyafetle gelen baba hiçbir hak alamadı. O zaman hem şehit anne-babasına hem de eşlerine tazminat ve maaş bağlanabileceğini, bunun devlete bir yük oluşturmayacağını düşündüm. Gaziantep Nizip’te de gündelik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan bir babanın vefatı sonrasında annenin gündelik temizlik işlerine giderek 4 çocuğuna bakmaya çalıştığına şahit oldum. Ailenin en büyük kızı da tıp fakültesini kazanmıştı. Sahada şahit olduğumuz bu olaylar sonrasında o zaman ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin’e bahsettiğim durumda ki ihtiyaç sahibi ailelere bize gelin başvurun yardım edelim demek yerine hesap açalım ve her ay düzenli olarak yardım yapalım dedim. Daha sonraki süreçte ‘Dul Aylığı’ çıktı ardından da Şehitlerimizin hem anne ve babalarına hem de eşlerine aynı haklar verildi. Bakan Hanım daha sonra bir açılış vasıtasıyla geldiğinde bana ‘Kaymakam Bey, bana 10 husus söylemiştiniz bunlardan 7 tanesini hayata geçirdik’ dediğinde sosyal yardımlarda yapılan düzenlemelerin benim önerilerim üzerine yapıldığını öğrenmiş oldum" diye konuştu.

Vali Karadeniz, öğrencilerin 26 yıllık meslek hayatınızda epey tecrübeniz olmuş bize aktarabileceğiniz öğütler nelerdir sorusuna ise;

“Tecrübe dediğimiz şey, görev yaptığınız yerdeki insanlardan ve olaylardan aldıklarınızın toplamıdır. O size ait değildir. Eğer siz yönetici olarak gittiğiniz yerde beraber çalıştığınız insanlardan orada sizden hizmet alan vatandaşlardan bir şey alabiliyorsanız tecrübeniz artar. Ben burada kaymakamım ben söyleyeceğim onlar yapacak derseniz, tecrübe biriktiremezsiniz. Özet olarak tecrübe ile ilgili bunu söyleyebilirim” dedi.

Vali Karadeniz, öğrencilerin Vali olarak görev yaptığı Kastamonu ve Manisa arasında ki benzerlikler ve farklılıklar konusunda sordukları soruya “Her ikisi de ülkemizin kadim şehirlerinden. Biliyorsunuz Osmanlı’nın Karadeniz’de sadece iki tane vilayeti vardı. Biri Trabzon diğeri Kastamonu dolayısıyla Manisa’da şehzadeler şehri olarak Osmanlı’nın sancak beyliğinin olduğu yermiş. Dolayısıyla tarihi anlamda ortak yönler var. Orman ve yeşillik alan olarak Kastamonu Türkiye’nin en zengin illeri arasında. Üçte ikisi ormanla kaplı. Manisa’da da ormancılık Türkiye’nin birçok iline baktığımız zaman iyi durumda. Farklı yönlerine geldiğimizde Kastamonu eski yapılarını daha iyi koruyabilmiş. Bunun da temel nedeni işgal görmemiş olması. Dolayısıyla herhangi bir hasara uğramamış. Manisa, işgalden sonra yakılıp yıkılmış, tahribata uğramış bu durum burada ki tarihi dokuya ciddi bir zarar vermiş. En büyük farklardan birisi de Manisa, tarımda ve sanayide artık Türkiye’nin en önemli 5-6 ilinden birisi olmuş durumda. Kastamonu henüz böyle bir ekonomik canlanmaya ulaşabilmiş değil. Orada da turizm hareketi var özellikle Ilgaz’da kışın kayak turizmi, yazın doğa turizmi, Kastamonu merkezde gastronomi ve tarih turizmi, ilçelerinde de kanyonlarla ilgili ciddi bir turizm hareketi var. Bizdeki turizm hareketi şu an için daha çok Salihli de ki Sardes Antik Kentine odaklanıyor. Ama oradaki Antik Kentin başka potansiyelleri de var. Ben inanıyorum ki Salihli, Kula ve Manisa merkezde turizm hareketleri canlanacaktır” şeklinde cevap verdi.

Manisa Manisa CBÜ Siyasi Bilimler Kulübü Temsilci öğrencileri daha sonra taleplerine ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz’de öğrenci olduğumuz dönemlerde bizler de sizlerin yaşadığı sıkıntıları yaşadık bu sebeple sizleri anlıyoruz, taleplerinize ilişkin olarak da gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz diyerek öğrencilere ziyaretleri için teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.