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Vali Karadeniz şehit ailesini ağırladı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, geçen yıl Sakarya’da meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar’ın babası Mehmet Yazar ve kardeşi Cihan Yazar’ı makamında ağırladı.
MANİSA 25.05.2021, 15:47
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, geçen yıl Sakarya’da meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar’ın babası Mehmet Yazar ve kardeşi Cihan Yazar’ı makamında ağırladı.Ziyaretleri sebebiyle şehit Mesut Yazar’ın ailesine teşekkür eden Vali Karadeniz, devletin her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olduğunu belirtti.