Vali Karadeniz, Saruhanlı’da Cemevini ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde bulunan Cemevini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Saruhanlı Cemevi Alevi Dedesi Mustafa Oğuz tarafından Bektaşi kültürünün öneminin ve değerlerinin anlatıldığı ziyarette; zakirlerin çaldığı saz eşliğinde cem yapıldı, semah dönüldü.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Vali Karadeniz yaptığı konuşmada, "Ülkemizde bulunan tüm inançlar bizim bütünlüğümüzü oluşturuyor. Ancak dışarıdan bu ülkenin genleriyle oynamaya çalışanlar var. Bizler bunun farkında olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman korumalıyız. Bu bilinçle Alevi gençlerimizin de sizler gibi bu öğretileri en iyi şekilde öğrenmesini sağlamalısınız. Bu anlamda da bize düşen yardım ve desteği sağlamaya hazırız. Yapacağınız cemlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyarette Vali Karadeniz’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Dilek Mahallesi Muhtarı Günnur Göztepe, Saruhanlı Cemevi Alevi Dedesi Mustafa Oğuz ve vatandaşlar katıldı.