Vali Karadeniz, ’Rütbe Terfi Töreni’ne katıldı

Manisa’da üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değişen jandarma personeli için "rütbe ve terfi töreni" düzenlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, içinde bulunulan haftanın millet olarak önemli bir hafta olduğunu ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz hafta hem 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hem de Büyük Taarruz neticesinde elde edilen Kocatepe Zaferi’nin yıl dönümü ki 9 Eylül’de İzmir’de kurtuluşa giden ve daha sonra da 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanı ile taçlanan bir süreç. Bu süreçte ülkemiz düşmandan kurtuldu. O süreçten sonra bu ülkede bulunan her bir bireyin boynunun bir borcu var; o da kim hangi noktada bulunuyorsa kendi üzerine düşen görevini en iyi şekilde yerine getirmektir. Hepimizin geçmişinde mutlaka ya şehit ya da gazi tanıdığı vardır. Biz görevlerimizi yerine getirirken onları mutlaka ve mutlaka gözümüzün önüne getirmek durumundayız. Onlar ülkemiz için canlarını feda etmişlerdir. Bugün bizlere düşen yük, onların taşıdığı yüke göre çok daha hafif kalır.” dedi.

Vali Karadeniz, “Sizler, hem burada yaptığınız görev süresi içerisinde hem de daha önce görev yapmış olduğunuz yerlerde terörle mücadelenin içinde görevinizi başarıyla yerine getirmiş bulunuyorsunuz. Rütbe terfi töreni Jandarma Teşkilatı açısından önemli bir gündür. Rütbe alanlar terfi edenler artık yeni rütbeleri ile görevlerine devam edecekler. Rütbelerine uygun yeni görev alacak olanlar var. Ben inanıyorum ki bundan önceki görevlerinizde olduğu gibi yeni görevinizde de aynı başarıyı sağlayacaksınız. Hepinize yeni görev yerinizde yeni görevlerinizde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni rütbelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Karadeniz, “Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için canlarını seve seve feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluk dileyerek şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin isimleri tek tek okunduktan sonra rütbeleri Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından takıldı.