Vali Karadeniz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine ziyarette bulundu.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ve hastanede görev yapan doktorlar tarafından karşılanan Vali Karadeniz’e ziyarette İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de eşlik etti.

Ziyarette Başhekim Cengisiz’den hastanenin genel durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, Başhekim ve çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.