Vali Karadeniz, Roman vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamlığı organizasyonunda düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık videosunun izlenmesi ile başlayan program, sema gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, iftar yemeği ve Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı yemek duası ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Ramazan’ın kaynaşma, birleşme iklimini paylaşmak üzere bir araya geldik. Davetimizi kırmayarak teşrif ettikleri için başta Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz ve değerli çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli konuklara şükranlarımı sunuyorum. Ramazan’ın bütün günlerinin bayram tadında güzellikle geçmesini ve bu şekilde bayrama ulaşmayı, bayramı da bayram gibi geçirmeyi niyaz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Ramazan ayının toplumu bir araya getirmesi açısından önemine vurgu yapan Vali Yaşar Karadeniz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan dolayısıyla hemen her akşam toplumumuzun değişik kesimleriyle birlikte iftarda buluşuyoruz. Ramazan’ın da güzelliği bu, bizlere toplumumuzun kaynaşması açısından katkı sunuyor. Belki de bireyselleşen kent yaşamının dezavantajlarını yok etme anlamında bize bir fırsat sunuyor. Komşuluk ilişkilerimizi canlandırıyor, arkadaşlık ilişkilerimizi canlandırıyor. Toplumumuzun değişik kesimlerini bir araya gelmesine fırsat veriyor. Ramazan boyunca da bu etkinlikler devam edecek. Bu akşamda sizlerle birlikteyiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonu gerçekleştiren Şehzadeler Kaymakamımız Cemal Hüsnü Çaykara’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin.”

Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, İlçe Emniyet Müdürü Caner Ünlü, Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Dobur’un katıldığı program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.