Vali Karadeniz muhtarların gününü kutladı

Manisa’da muhtarlar dernek başkanlarından ve muhtarlardan oluşan heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin muhtarlara verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, muhtarların görev yaptıkları mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiklerini, vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyip en iyi bilen, sorunların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif rol üstlenen kişiler olduklarını belirtti. Eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, asayiş gibi birçok konuda muhtarların kamu kurumları ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Karadeniz, hem milleti, hem devleti temsil ederek önemli bir görevi yürüten muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı, yapmış oldukları başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtar dernek başkanları ve muhtarlarda misafirperverliği ve çalışmalarına verdiği destekler için Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür etti.