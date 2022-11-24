Vali Karadeniz, kültür yatırımlarını inceledi

Manisa’da restorasyon çalışmaları devam eden kültür yatırımlarını yerinde inceleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, restorasyon ve yapımı devam eden kültür yatırımlarını inceledi. Programda Vali Karadeniz’e, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, yüklenici firma ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.

Programda ilk önce Osmanlı döneminden günümüze ulaşan cami, medrese, han, hamam, türbe dışında tek yapı olan ve restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Kulesinde incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, çalışmalarında gelinen son durum hakkında İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 4 ayrı eski dönem fotoğrafların incelenerek birebir aynı taş ve dokudan restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Kulesi’nde çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Cumhuriyet döneminin sembol yapılarından birisi olan ve tamamlandığında Manisa’nın tarih ve kültürüne hizmet edecek bir kimliğe kavuşacak olan Vali Konağı’nda incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Şehir Müzesi olarak hizmet verecek olan konakta; Millî mücadele dönemi, yangın ve sonrası, şehrin imarı ve ihyası ile eğitim, kültür, spor tarihi gibi konulara değinilecek.

Vali Karadeniz, Salihli İlçesi Sart Mahallesinde bulunan Lidya Uygarlığının başkenti Sardes Antik Kenti Ören Yerinde yapılan ziyaretçi merkezindeki çalışmaları da inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın da desteği ile yapılan ziyaretçi merkezi yüzde 90 oranında tamamlandı.

Yapılacak Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Projesine ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi’de destek verecek.

Sardes Antik Kenti ören yeri içinde bulunan Gymnasium ve Artemis Tapınağı bölümlerinde oluşturulacak ziyaretçi merkezlerinde giriş, görsel sunum odası, hediyelik eşya ve kafeterya bölümü, yöresel ürünler satış standı, geçici eser deposu, bay-bayan, engelli wc leri, otobüs otoparkları bulunacak.