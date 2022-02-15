Vali Karadeniz Kula’da incelemelerde bulundu

Kula ilçesini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılırken, Kula Kaymakamlığı ve Kula Ayakkabıcılar Sitesini ziyaret etti.

Kula İlçesini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Kula Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

2021 yılı denetim ve faaliyet raporları ile 2022 yılı tahmini bütçe onaylanmasının yapıldığı toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Vali Karadeniz, Kula Kaymakamlığını ziyaret etti

Kula Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılan Vali Yaşar Karadeniz, toplantı sonrası Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kaymakam Kemal Duru’ya ziyarette bulundu. Kaymakam Duru, ilçede yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi.

Vali Karadeniz, Kula Ayakkabıcılar Sitesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz Kula ziyaretinde Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kula Ayakkabıcılar Sitesini de ziyaret etti.

Kula Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Ramazan Girgin tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, Ayakkabıcılar Sitesinde yer alan firmalar, üretim, faaliyet ve projelere ilişkin Başkan Girgin’den bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.