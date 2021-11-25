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Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı

25 Kasım ’Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Manisa’da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanları Vali Yaşar Karadeniz’e ziyaret ederek, ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ toplantısına katıldı.

MANİSA 25.11.2021, 14:15
Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı

25 Kasım ’Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Manisa’da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanları Vali Yaşar Karadeniz’e ziyaret ederek, ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ toplantısına katıldı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü İlknur Yüksel, İl Jandarma Komutanlığı Aile ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Gönül Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amiri Didem Sancaktar, Dr. Ümit Atman, 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar, 29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Emel Yenigelen, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sevgi Şanlı, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu ve Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tuba Yılmaz’dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ziyarette bulunan kadın dernekleri başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ toplantısı yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Manisa’da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanlarının Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etmesinin ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve ilimizde faaliyet gösteren kadın derneklerinin başkanları katıldı.

"Şiddetin ortadan kalkması ancak ortak ve kararlı mücadeleyle mümkün"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Karadeniz, kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliğinin, gelişmişliğin ve medeniyetin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını da belirten Vali Karadeniz, yasal düzenlemelerin yanı sıra çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmanın ancak toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Manisa’da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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