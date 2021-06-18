Vali Karadeniz İl Sağlık Müdürü Yemenici’nin veda yemeğine katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 16 Haziran’da Manisa’daki görevi sona eren eski İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici’ye veda için düzenlenen yemeğe katıldı.

Veda yemeğine Vali Yaşar Karadeniz ve Eski Sağlık Müdürü Necip Yemenici’nin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Hayri Sandıkçı, Mustafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, ilgili protokol ve sağlık personelleri katıldı.

Yemekte konuşan eski İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici Manisa’da görev yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, pandemi ile mücadelede destekleri nedeniyle Vali Karadeniz’e teşekkür etti.

Manisa’ya veda eden eski İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici’nin Manisa’daki çalışmalarına dikkat çeken, zorlu bir süreçte hem sağlık, hem diğer kurumların pandemi ile birlik içinde mücadele ederek sorunların çözüm konusunda yoğun gayret gösterdiklerini hatırlatan Vali Karadeniz, “Uzun yıllar yöneticilik deneyiminin bulunması ve bu deneyimden elde ettiği bilgileri burada kullanıyor olması da bizlere bir şanstır ve belki de bu zor dönemi birlikte daha rahat geçirmemizi de bu deneyim sağlamıştır. Aslında tecrübe dediğimiz şey bizim tüm yöneticilerin daha doğrusu çalıştıkları yerlerde aldıklarıdır, verdikleri değil. Dolayısıyla bir insan almasını ne kadar biliyorsa çalıştığı yerde o kadar daha tecrübe sahibi olur ve gittiği yere de daha fazla katkısı olur. Necip beyin bu yönü gerçekten takdire şayandır. Kendisini ben buradaki çalışmalarından son derece bu ilin valisi olarak memnundum. Ben inanıyorum bundan sonra da yeni görev verildiğinde orada başarılı olur ama olmasa da özgürlüğün tadını çıkarıp hoşça vakit geçirir. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Yeni il müdürümüze de buradaki görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Program Vali Yaşar Karadeniz’in, eski İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici’ye başarı belgesi ve hediye vermesi ile son buldu.