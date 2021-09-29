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Vali Karadeniz, Hafızlık Yarışması Türkiye 1’incisini ödüllendirdi

2021 yılı Hafızlık Yarışmasında Türkiye 1’incisi olan Akhisar İlçe Müftülüğü Hilaliye Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Mehmet Can Çiçek, Vali Karadeniz tarafından ödüllendirildi.

MANİSA 29.09.2021, 17:49
Vali Karadeniz, Hafızlık Yarışması Türkiye 1’incisini ödüllendirdi

2021 yılı Hafızlık Yarışmasında Türkiye 1’incisi olan Akhisar İlçe Müftülüğü Hilaliye Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Mehmet Can Çiçek, Vali Karadeniz tarafından ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ‘Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması’nda Türkiye 1’incisi olan Hafız Mehmet Can Çiçek, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve kurs yetkilileri ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl İzmir Bilal Saygılı Camisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği, ‘Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması’nda Türkiye 1’inciliği elde eden Hafız Mehmet Can Çiçek’i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

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