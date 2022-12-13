Vali Karadeniz, “Güvenli trafik, güvenli tarım” Sempozyumuna katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığı himayesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un başkanlığında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” sempozyumuna katıldı.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Önlem al, hayatta kal” mottosuyla düzenlenen “Güvenli trafik, güvenli tarım” sempozyumunda ilgili bakanlıklar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sempozyumda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan sempozyum içeriğine uygun kısa film ve kamu spotu izlendi. Daha sonra trafik kazalarının önlenmesine yönelik kampanyalara destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Video konferans yöntemiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” sempozyumuna Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.