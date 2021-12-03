Vali Karadeniz engellileri iş yerinde ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alanında Türkiye’de bir ilk olan Manisa OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, onlara iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla kurulan ZEKİ Yaşam Merkezini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, merkezde çalışan engelli bireylerle sohbet ederek yapmış oldukları işe ait bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz’e Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç ve merkezin yetkilileri eşlik etti.

ZEKİ Yaşam Merkezi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim 3. kademe okullarından mezun veya 27 yaşından gün almış ve Halk Eğitim Merkezlerinde 1 yıllık kurslarını tamamlamış zihinsel engelli bireyler, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmalara ait olan ve özel çalışma şartlarının yaratıldığı korumalı işyerlerinde istihdam ediliyor.