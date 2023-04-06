Vali Karadeniz, engelli depremzedeye akülü araç hediye etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula’ya gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula Gençlik Kampı’nda ağırlanan depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Programda depremzede vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Karadeniz, Hatay’dan ilçeye gelen bir engelli bir depremzedeye akülü araç hediye etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde güne Sarıgöl ziyareti ile başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, buradaki programının ardından Kula ilçesini de ziyaret etti. İlk olarak Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz’ü makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, daha sonra Kula Gençlik Kampı’nda ağırlanan depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen, istek ve sorunlarını tek tek not eden Vali Karadeniz, Hatay’dan gelen depremzede Mehmet Ali Bozkurt’a akülü araç hediye etti.

İftar programında depremzede vatandaşlara hitap eden Vali Karadeniz, “Bildiğiniz gibi Ramazan ayı içerisindeyiz ve bu ay dolayısıyla zaman zaman değişik yerlerde arkadaşlarımızla birlikte iftar programlarına katılıyoruz. İki gün önce il merkezinde Ayşe Hafsa Sultan yurdunda kalan depremzedelerimizle birlikteydik. Onlarla beraber oruçlarımızı açtık, bu akşam da buradayız. Yarın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimlerimiz ile birlikte olacağız. Bu ayın belki de bize bereketi, hayrı işte bu. Zor durumda olan, dar durumda olan, sizlerin yaşadığı gibi doğal afetlerden zarar gören dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızla daha fazla zaman geçirme ve onlarla hasbihal etme şansı bulabiliyoruz. Ben öncelikle sizlere yaşamış olduğunuz büyük afetten dolayı tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yakınlarını kaybetmiş olanlarınıza da başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum ve ümit ediyorum ki inşallah bu günler geçecek. Şimdi burada çocukları böyle neşeli bir şekilde koşuştururken görünce inanın çok mutlu oldum. İnşallah onların yüzündeki gülümseme, sizlerin de yüzündeki gülümsemeye dönüşsün. Allah’tan benim de dileğim budur ve hepinize bundan sonraki hayatınızda mutluluklar, sağlıklar diliyorum. Katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar programında Vali Yaşar Karadeniz’e Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve yetkililer eşlik etti.