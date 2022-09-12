Vali Karadeniz, Eğitim Öğretim Yılı heyecanına ortak oldu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 1098 okulda, 260 bin 347 öğrenci için ders zilinin çaldığı Manisa’da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Manisa’da 1098 okulda, 260 bin 347 öğrenci için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminin ilk ders zili bugün çaldı. Manisa’da 1098 okulda 260 bin 347 öğrenci için 2022 - 20223 Eğitim-Öğretim dönemi Yunusemre İlçesi Organize Sanayi İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, açılış konuşmasını yapan Organize Sanayi İlkokulu Müdürü Kemal Akbaba, yeni yılın hayırlı uğurlu olmasını diledi, yarının geleceği olan öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılına erişmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde 234 tane okulumuza kütüphane kazandırıldı. Öğrencilerimizin ders kitaplarını masalarında hazır hale getirdik, yardımcı kaynak kitaplarını da ulaştırıyoruz” dedi.

Okulların fiziki şartlarını sürekli iyileştirdiklerini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde olan Manisa’da depreme dayanıklılığı olmayan okulları güçlendirdiklerini ya da yeniden inşa ettiklerine dikkati çekerek, "Sadece bu yıl 16 okulu yeniden yapıp hizmete aldık, bunun yanı sıra 27 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu da yeterli değil, yatırım programında, proje safhasında ve ihale sürecinde olan 57 okulumuz daha var. Bunları da en geç iki yıl içinde öğrencilerimizin hizmetine açacağız. Güçlendirme çalışmasını tamamladığımız 30’un üzerinde okulu da hizmete aldığımızı düşündüğümüzde Manisa’ya 100’ün üzerinde yeni eğitim öğretim binasını kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz, NASA’nın 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması’nda “Genişletilmiş Dünya” adlı resmiyle birinci olan Karin Berra Karagöz’e hediye verdi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve Anadolu Ateşi gösterilerini gerçekleştirdiği program sonrası Vali Karadeniz, protokol üyeleriyle birlikte sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Jandarma Komutan Vekili J. Kd. Albay İbrahim Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.