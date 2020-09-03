Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı
MANİSA VALİ YAŞAR KARADENİZ, KURUM ZİYARETLERİ KAPSAMINDA MANİSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ. VALİ KARADENİZ, İL MÜDÜRÜ GÜRAY KARAKAYA’DAN KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ VE MANİSA'DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YAŞANAN DEPREMLER SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI.
Manisa Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Karadeniz, İl Müdürü Güray Karakaya’dan kurumun genel faaliyetleri ve Manisa’da geçtiğimiz aylarda yaşanan depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarının sona erdiği, Kırkağaç ve Akhisar’da 18 ahır, 3 orta hasarlı iş yeri ile 365 ailenin hak sahibi kabul edildiğini belirten Müdür Karakaya ve personeline çalışmaları için teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, “Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu sebeple depremle yaşamayı öğrenmeli, yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Yaşanılan depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.
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