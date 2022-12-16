Vali Karadeniz deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Vali Karadeniz, Mülki İdare Amirliğine ilişkin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Vali Karadeniz, öğrencilerin merak ettikleri konulara ilişkin sorularını da yanıtladı.

Öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide yönetim faaliyetlerinin içinde beş ana kavramı yönetmenin olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Bunlardan birincisi bize yasaların, yönetmeliklerin, anayasanın vermiş olduğu görevler. İkincisi bu işleri yönetirken insan kaynaklarından istifade ediyoruz, insan kaynaklarımızı yöneteceğiz. Üçüncüsü bunları yapmak için bir bütçeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bütçemizi yönetmek zorundayız. Dördüncüsü olarak halkla ilişkiler ve basın bölümü var. Bu da çok önemli bir yönetim. Beşinci olarak yöneteceğimiz şey ise zamandır. Bu beş maddeyi ne kadar iyi yönetirsek başarı da o kadar artacaktır” dedi.

‘Öngörü yeteneği güçlü olan insan yönetimde başarılı’

Vali Karadeniz, öğrencilere derslerde elbette ki teoriler verildiğini dile getirerek, “Derslerde kuralların anlatılması size bir misyon yüklüyor. Karşılaştığınız sorunlarla nasıl mücadele edeceğinizle ilgili sizin kişiliğinizin gelişmesine ve az önce saydığım beş maddeyi yönetmekle ilgili bir misyon yükleniyor. Bundan sonrasında ise kişisel yönetim sanatı devreye giriyor. Özellikle öngörü yeteneği ne kadar güçlü ise bir insanın bu beş şeyi o kadar iyi yönetebildiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Yönetim konusunda da gruplandırma yapılacak olursa yönetimi üç gruba ayırmak gerektiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Birincisi herkesin kişiliği ve çalışma şekli farklıdır. İkincisi her yaşadığımızdan çıkardığımız dersler vardır. Bu sadece öğrencilik yıllarında aldığımız dersler değil yönetirken de ders alıyoruz. Tecrübe dediğimiz şey yaşadıklarımızdan aldığımız derslerde öğrendiklerimizdir. Ne zaman ki biz ders almayı öğrenmeyi bırakırsak o zaman eskimiş, yaşlanmış hale geliriz. Belki o mesleki gelişimimizden kendimizi koparmış oluruz. Son olarak da aslında yönetim sanatını fıkralardan da öğreniyoruz. Nasreddin Hoca fıkralarının gerçekten günlük hayatta karşılaştığımız yönetimle ilgili bazı konularda bize çok şey öğrettiğini düşünüyorum.” dedi.

Meslek hayatı süresince karşılaştığı faklı olaylar ve tecrübeleri de öğrencilerle paylaşan Vali Karadeniz, sonuç odaklı çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlara yapılan işleri, kendimizi ve kurumları doğru anlatabilmenin yani yönetimin önemli bir kavramı olan basın ve halkla ilişkiler konusunun önemine değindi.

‘İnsanlara faydalı olmak için çalışmak gerekli’

Öğrencilere, üniversitelerin araştırma yerleri olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, sınıfta alınan bilgilerle yetinmeyip bu konulara ilişkin çeşitli araştırmalar yapmanın kendi donanımları için çok yararlı olacağını belirtti.

Para, makam gibi hırslara kapılmadan insanlara faydalı olmak için çalışma ilkesinin benimsenmesinin ve hangi meslek yapılırsa yapılsın bu bilinçle doğru ve dürüst bir şekilde ilerlenirse başarılı olunacağını da söyleyen Vali Karadeniz, söyleşi sonunda öğrencilere başarılar diledi.

Söz alan öğrenciler de Vali Yaşar Karadeniz’i okullarında görmekten, kendisinin bilgi ve tecrübelerini dinlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.