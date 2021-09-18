Vali Karadeniz çocuk evlerinde kalan başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan ve üniversite sınavını kazanan öğrencileri ödüllendirdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan ve üniversite sınavını kazanan öğrencileri makamında ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile birlikte kendisini ziyaret eden başarılı öğrencileri tebrik eden Vali Karadeniz, öğrencilere ayrıca hediyeler de verdi.

Öğrencilerle gurur duyduğunu ve eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleklerinde çok başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Vali Karadeniz, üniversite sınavında gösterdikleri başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.